Dopo le due settimane di pausa, riprendono i campionati dilettantistici e, in questo caso, anche quello di Promozione (Girone B). Archiviato il 2024, il nuovo anno si apre in coincidenza con la quindicesima giornata, ovvero l'ultima del girone di andata.

Con il girone di ritorno inizia indubbiamente un altro campionato, anche per le conseguenze che porta il mercato di riparazione, e dunque le carte possono essere ulteriormente rimescolate soprattutto in vetta, dove persiste un certo traffico e un'alta competizione con quattro squadre racchiuse in soli tre punti.

L’anticipo

Innanzitutto il nuovo anno del Girone B di Promozione si apre oggi pomeriggio con il consueto anticipo e, ad aprire il 2025, saranno Bovalinese e Deliese. I padroni di casa, reduci da un 2024 da incorniciare e da una prima parte di stagione da vero protagonista, ospita una Deliese che, invece, è in piena operazione risalita dopo che la prima metà di stagione non ha rispecchiato gli obiettivi prefissati.

Sicuramente una gara da tripla: i ragazzi di Frascà continuano a cullare il miraggio della vetta mentre, quelli di Parentela, prima di guardare avanti devono voltarsi indietro per non rischiare di essere risucchiati dal vortice play out.

Le gare della domenica

L'anno si apre col botto ma il girone di andata si chiude in maniera altrettanto eclatante poiché le attenzioni della domenica saranno senza dubbio incentrate sul big match tra Virtus Rosarno e Val Gallico. I padroni di casa hanno conquistato la vetta della classifica dopo aver vinto il recupero contro lo Stilomonasterace mentre il Val Gallico, annoverata alla vigilia come una delle pretendenti alla vetta, deve assolutamente riguadagnare terreno per non essere estromessa anzitempo dalla lotta per il vertice.

Di scena a Maida invece il Gioiosa Ionica che viaggia a meno uno dal primo posto e che deve ritrovare la vittoria dopo i due 0-0 consecutivi. Quanto ai locali di mister Stranges, invece, un ipotetico passo falso andrebbe a compromettere ulteriormente la classifica, immischiando i giallorossi nella zona play out.

Determinata a riprendere a correre, invece, lo Stilomonasterace ancora bruciato dalla sconfitta interna contro la Virtus Rosarno. I ragazzi di mister Papaleo ospitano il fanalino di coda Melicucco ma, oltre al fatto di non sottovalutare la partita, hanno l'impellenza di rimanere aggrappati ai vertici. Prima parte di stagione da protagonista della Pro Pellaro, che si è guadagnata anche l'etichetta di sorpresa del torneo (insieme alla Bovalinese). I bianconeri hanno costantemente presenziato nelle prime cinque posizioni e vogliono continuare a giocare con la spensieratezza che permette di ottenere risultati.

Il risultato, invece, dovrà ottenerlo il Capo Vaticano che ospiterà proprio la Pro Pellaro. La compagine vibonese deve aprire l'anno con i tre punti dal momento che non vince da tre turni ed è attualmente immischiato nella zona playoff. Sarà una sorta di derby per il ds neroverde Enzo Verduci, originario di Pellaro. Rimanendo sempre in ottica play off, sta lentamente risalendo la china il Melito che, dopo aver accarezzato fino all'ultimo il sogno della finale di Coppa Italia Dilettanti, si sta rimettendo in carreggiata per quello che era l'obiettivo principale: i play off. La formazione di Cormaci sarà ospite del fanalino di coda Guardavalle (in coabitazione con il Melicucco). Giallorossi con una sola vittoria all'attivo (undici giornate fa).

Operazione risalita per il Bianco, trascinato dal suo bomber Simigliani e in scia positiva da tre turni. I bianco/azzurri però sono ancora in una di classifica pericolosa e tre punti contro l'Africo sarebbero ossigeno puro. Chiude il programma San Nicola/Chiaravalle-Caraffa, entrambe con impellenza di punti salvezza (forse più per la formazione catanzarese). Tutte le partite saranno in contemporanea a partire dalle 14:30.