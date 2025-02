Continua a vincere e convincere questo Bianco sempre più arrembante e frizzante. La squadra bianco/blù, infatti, si conferma essere quella più in forma del torneo e soprattutto del girone di ritorno dal momento che nelle prime quattro gare della seconda metà di stagione, ha messo a referto ben quattro vittorie risultando al primo posto nella graduatoria relativa solamente al girone di ritorno.

Soprattutto, però, salta all'occhio la straripante vena realizzativa con ben 13 gol nelle ultime quattro uscite. Vittoria importante, nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, dal momento che sul campo del Caraffa era un vero e proprio scontro salvezza. Un secco 0-3 che porta la firma di Simigliani ma soprattutto di Lupo che mette a referto una doppietta.

Le parole di Lupo

Proprio l'attaccante, man of the match in quel di Caraffa, si è espresso in esclusiva ai microfoni del nostro Network: «Può sembrare una vittoria facile, per come dice il risultato, ma così non è stato. Siamo partiti bene chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa c'è stato molto equilibrio, con il nostro difensore Sanchez decisivo in un intervento sulla linea di porta. Inoltre oggi siamo riusciti a tenere la porta inviolata dopo tanto tempo».

Come accennato, una squadra in forma e in piena salute, con il miglior attacco del torneo (38 gol in 19 gare) ma con la pecca della difesa che registra 40 gol subiti: «Siamo in forma, è vero, veniamo da quattro vittorie e tutte meritate. La società ha fatto degli ottimi investimenti e sono arrivati giocatori di qualità. Purtroppo abbiamo avuto un periodo opaco che ci ha portati a un calo verticale ma ci siamo ripresi. Quanto alla difesa, questo è un problema che parte dall'attacco perché dobbiamo essere noi i primi ad aiutare il reparto difensivo ».