Quello corrente si conferma essere il campionato di Promozione (Girone B) più entusiasmante e imprevedibile almeno dell'ultimo decennio. Anche la tredicesima giornata, che si è consumata nello scorso fine settimn, ha manifestato un equilibrio che non può essere pronosticato. A una sola giornata dalla chiusura del 2024, infatti, la classifica vede le prime quattro squadre racchiuse in soli tre punti.

La Deliese ferma la capolista Gioiosa Ionica mentre la Virtus Rosarno cade clamorosamente sul campo del Bianco per 4-3. Continua a stupire la Bovalinese che batte 3-0 il Melicucco e ora è secondo in classifica. Un thriller d'altri tempi che terrà tutti incollati fino al prossimo 4 maggio, data dell'ultima giornata.

In questa grande imprevedibilità ecco stilato il settimanale podio composto dalla redazione sportiva di LaC News24 con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto, sette punti per il secondo posto e quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Due terzi del podio è una questione di famiglia. Già perché Luis Carlos e Giancarlo Simigliani mandano in estasi il Bianco. Brilla il tandem venezuelano dei Simigliani, ma non solo dell'ormai noto Luis Carlos bensì anche quello del fratello.

La premiata ditta Simigliani fa sognare il club bianco/azzurro nella partita-show contro la Virtus Rosarno dal momento che Giancarlo sigla una tripletta da stropicciarsi gli occhi, peraltro con due assist di Luis Carlos, il quale sigla anche l'altra rete, che attualmente primeggia nella classifica marcatori. In vetta ci va Giancarlo a cui vanno dieci punti mentre il fratello Luis Carlos, invece, si prende il terzo posto e quattro punti.

Un posto nel podio lo merita sicuramente Iudicelli dell’Atletico Maida. Quest'ultimo, infatti, decide l'atteso derby del Caraffa con una rete in rovesciata di estrema eleganza. Il tutto giocando per quasi novanta minuti in dieci uomini e, proprio per questo, il podio è d'obbligo. Secondo posto e sette punti per lui.