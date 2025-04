Il club neroverde fa il colpaccio vincendo per 2-1 in terra africese. Il ds Verduci: «Siamo partiti bene, nella ripresa siamo riusciti a gestire al meglio»

A piccoli passi, ma l'obiettivo è quasi raggiunto. Il Capo Vaticano fa il blitz esterno in casa dell'Africo e adesso è a una sola lunghezza dalla salvezza matematica. Buona prova del club neroverde che trova il vantaggio nel primo tempo grazie a un'inzuccata del difensore Gabriele Macrì mentre, nella ripresa, è il fratello Alessio a mettere al sicuro il risultato. Tre punti che consento ai ragazzi di mister Surace di vivere più serenamente queste due settimane di pausa.

Salvezza quasi raggiunta

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24 si è espresso il direttore sportivo dei ricadesi, Vincenzo Verduci: «Una partita che vedeva due squadre che si affrontavano con ambizioni diverse, soprattutto per quel che riguarda noi dal momento che eravamo alla ricerca di punti per poter consolidare l'obiettivo salvezza e adesso, con questa vittoria, per la matematica ci basterà un punto nel match casalingo contro il Melito subito dopo Pasqua».

Lo stesso Verduci ripercorre la gara: «Siamo partiti bene, trovando anche il vantaggio con Gabriele Macrì che di testa la mette all'incrocio dei pali. Nella ripresa l'Africo è andato vicinissimo al pareggio ma Piccolo è stato determinante su due colpi di testa ravvicinati e in sequenza. Intorno al quarto d'ora troviamo il raddoppio grazie a un bel dialogo sull'asse Chiarello-Alessio Macrì, con quest'ultimo che perfeziona un bel diagonale. A circa cinque minuti dal termine l'Africo dimezza lo svantaggio, ma riusciamo a tenerla. Adesso l'ultimo punto per conquistare l'obiettivo».