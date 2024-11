Ha segnato 17 gol in 20 partite. Basta soltanto questo dato per capire che tipo di stagione è stata per Guillermo Zeben Buades Arzola, centravanti del Melito. Con i suoi gol ha condotto la squadra di mister Cormaci alla salvezza e se avesse iniziato da settembre, oggi sarebbe sicuramente al comando della classifica marcatori e, magari, anche più in alto nella graduatoria generale della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Centravanti spagnolo di Tenerife, si è quindi messo in mostra a suon di gol e ne ha fatti davvero tanti, per arrivare a guadagnarsi la leadership della Top Ten della 28ª giornata nel girone B di Promozione. Decisamente un gran bel colpo per la formazione melitese. Classe 1994, Buades Arzola si regala così un’altra giornata da protagonista. E finisce meritatamente al primo posto nella graduatoria che premia il rendimento tenuto nel corso del campionato.

Nella classifica dei più bravi del ventottesimo turno al secondo posto troviamo Carbone della Deliese: con la tripletta firmata contro il Bivongi Pazzano si è regalato una domenica da mattatore. Quindi il terzo posto è un premio per il rendimento tenuto da Mirko Audino, sia perché a Rosarno è stato fra i migliori dei suoi, sia perché in fase difensiva ha dato una grossa mano di aiuti alla capolista Ardore. Un calciatore di esperienza, sempre lucido in ogni circostanza.

Ai piedi del podio c’è quindi Beltramella dell’Ardore, un vero e proprio portiere di sostanza e a seguire ecco altri due estremi difensori, spesso e volentieri fra i migliori di giornata: l’esperto Cotroneo del Bianco e Iozzi dell’Atletico Maida. Tre portieri affidabili, autori di una stagione sopra le righe e lo dimostra anche la presenza costante nella Top Ten di Zona D. A seguire ci sono Artuso della Saint Michel, Rugnetta della Virtus Rosarno, Giglio dello Sporting Catanzaro Lido e un altro portiere, Licastro della Virtus Rosarno. La classifica generale verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.