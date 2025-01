La squadra biancazzurra vanta più di un gol e mezzo a partita, ottimo per una formazione che deve salvarsi, ma la difesa ballerina non consente il balzo in classifica



Un filo sottile di equilibrio domina il corrente campionato di Promozione (girone B) che al momento rigetta ogni possibile padrone o leader del torneo, quando si è ormai arrivati alla sedicesima giornata e con la diciassettesima all'orizzonte. I numeri, si sa, nel calcio non collimano quasi mai con il generale andamento della classifica, poiché possono riservare sorprese e primati inaspettati proprio a conferma di quanta imprevedibilità ci sia in una categoria che ribalta continuamente i pronostici.

Bianco miglior attacco

Numeri che valgono fino a un certo punto, poiché nel calcio conta vincere, ma che ci possono fare capire più nel dettaglio la difficoltà di tale girone. Alquanto agguerrita è la lotta per la salvezza con almeno 6/7 squadre coinvolte. Tra queste rientra il Bianco, attualmente quart'ultimo e a meno quattro dalla zona bianca di classifica. Il club bianco/azzurro, però, nonostante la situazione al momento deficitaria di graduatoria, vanta un primato di certo non irrilevante dal momento che è la squadra più prolifica del torneo, insieme a Virtus Rosarno e Val Gallico, con 28 centri all'attivo.

Più di un gol e mezzo di media a partita che, per una squadra che deve salvarsi, è davvero tanto considerando appunto che la stessa cifra ce l'hanno le due squadre sopra menzionate, con la differenza che queste due lottano per i vertici. Un Bianco trascinato dal suo bomber Luis Simigliani che, con 15 centri all'attivo, ne ha siglati più della metà di quelli complessivi.

E per un attacco che funziona a gonfie vele, è sulla difesa che la formazione reggina pecca di più. A parte il Melicucco con ben 52 reti subite, infatti, il Bianco risulta essere la difesa più bucata del torneo con 36 reti concesse. Dunque è anche per questo che non c'è ancora quel salto nelle zone tranquille di classifica. Migliora attacco ma tra le peggiori difese, il curioso caso del Bianco che ha comunque tutte le carte in regola per salvarsi.