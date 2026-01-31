Classico testa-coda tra Bianco e Deliese, mentre Sc Soverato impegnata nella difficile trasferta in casa di un Ardore in netta ripresa. Pizzo-Melito per la salvezza
All'orizzonte, per la diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, c'è un altro turno spartiacque sia per quel che riguarda la zona play off che per quella inerente la lotta salvezza. Ecco il programma.
Gli anticipi
Innanzitutto un sabato ricco di anticipi dal momento che su otto partite, quattro si giocheranno appunto di sabato. Tra questi scende in campo la capolista Deliese che farà visita al fanalino di coda Bianco, nel più classico dei match testa-coda ma non per questo da sottovalutare. In piena ripresa invece lo Sporting Polistena che sarà di scena sul campo di un Taverna che ha urgente bisogno di punti per non essere travolta dal ciclone play out, e anche perché sempre di sabato si giocherà la delicata sfida salvezza tra Pizzo e Melito, e in questo caso sì che i punti sono pesanti e potrebbero essere addirittura vitali. Il quarto anticipo è quello tra Taurianova e Africo, con questi ultimi che stanno spingendo al massimo per poter provare l'impresa salvezza e sono reduci da tre vittorie consecutive.
Le gare della domenica
Domenica in campo innanzitutto la lanciatissima Gioiosa Ionica, a meno due dalla vetta, ma all'orizzonte un match alquanto insidioso dal momento che arriverà una Bovalinese in gran forma e attualmente al quarto posto. Decisa a riscattare la sconfitta proprio contro il Gioiosa Ionica l'Sc Soverato, anche se l'impegno è tutt'altro che agevole dal momento che i ragazzi di mister Sisi saranno ospiti di un Ardore in ripresa e che sette giorni fa hanno demolito il Val Gallico. proprio il Val Gallico, reduce dalla rescissione con mister Di Maria, farà visita all'Atletico Maida. Chiude il programma il match tra Pro Pellaro e Capo Vaticano, tra due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi.
Il programma
Bianco-Deliese
Taverna-Sp. Polistena
Pizzo-Melito
Taurianova-Africo
Ardore-Sc Soverato
Atl. Maida-Val Gallico
Gioiosa Ionica-Bovalinese
Pro Pellaro-Capo Vaticano