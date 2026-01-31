All'orizzonte, per la diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, c'è un altro turno spartiacque sia per quel che riguarda la zona play off che per quella inerente la lotta salvezza. Ecco il programma.

Gli anticipi

Innanzitutto un sabato ricco di anticipi dal momento che su otto partite, quattro si giocheranno appunto di sabato. Tra questi scende in campo la capolista Deliese che farà visita al fanalino di coda Bianco, nel più classico dei match testa-coda ma non per questo da sottovalutare. In piena ripresa invece lo Sporting Polistena che sarà di scena sul campo di un Taverna che ha urgente bisogno di punti per non essere travolta dal ciclone play out, e anche perché sempre di sabato si giocherà la delicata sfida salvezza tra Pizzo e Melito, e in questo caso sì che i punti sono pesanti e potrebbero essere addirittura vitali. Il quarto anticipo è quello tra Taurianova e Africo, con questi ultimi che stanno spingendo al massimo per poter provare l'impresa salvezza e sono reduci da tre vittorie consecutive.

Le gare della domenica

Domenica in campo innanzitutto la lanciatissima Gioiosa Ionica, a meno due dalla vetta, ma all'orizzonte un match alquanto insidioso dal momento che arriverà una Bovalinese in gran forma e attualmente al quarto posto. Decisa a riscattare la sconfitta proprio contro il Gioiosa Ionica l'Sc Soverato, anche se l'impegno è tutt'altro che agevole dal momento che i ragazzi di mister Sisi saranno ospiti di un Ardore in ripresa e che sette giorni fa hanno demolito il Val Gallico. proprio il Val Gallico, reduce dalla rescissione con mister Di Maria, farà visita all'Atletico Maida. Chiude il programma il match tra Pro Pellaro e Capo Vaticano, tra due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi.

Il programma

Bianco-Deliese

Taverna-Sp. Polistena

Pizzo-Melito

Taurianova-Africo

Ardore-Sc Soverato

Atl. Maida-Val Gallico

Gioiosa Ionica-Bovalinese

Pro Pellaro-Capo Vaticano