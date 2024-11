Il vizio del gol lo ha sempre avuto e quindi non stupiscono più le reti di Alessandro Mascaro, difensore della Vigor Lamezia, il cui rendimento rimane sempre elevato. Passato in estate dalla Promosport alla squadra biancoverde, lo si ritrova puntualmente in vetta alla classifica del campionato e, questa settimana, Mascaro è al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per la seconda settimana di fila i 10 punti del migliore vanno a un calciatore della Vigor. Alle spalle del centrale difensivo biancoverde troviamo Infusino, centravanti della Palmese, e Archinà, valido giovane della Cinquefrondese.

Vanno quindi a punti Obinna del Melito e Mercuri dell’Atletico Maida. Fra i più bravi della 14ª giornata e quindi dal rendimento puntualmente elevato, ecco Bruzzese della Cinquefrondese, Matrisciano dell’Africo, Perez del Roccella, Corrao della Deliese e Gatto dell’Atletico Maida. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo 14 giornate.