Di grinta, di personalità, di carattere. Ha questi contorni la bella vittoria esterna del Gioiosa Ionica che, nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione B, piega a domicilio il Melito e aggancia momentaneamente la vetta della classifica a quota 43 punti. Una gara intensa fin dalle prime battute e con i biancorossi che trovano il vantaggio dopo soli sei minuti grazie a un gran gol dalla distanza di Denaro. Nel corso del primo tempo arriva anche il raddoppio a firma di Cecere. La squadra di Logozzo, inoltre, ha dovuto giocare per più di un tempo in inferiorità numerica ma nonostante ciò ha retto. Non è bastato, per i locali, il gol di Troncoso che ha dimezzato lo svantaggio.

Le parole di Logozzo

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club locale, si è espresso il tecnico del Gioiosa Ionica, Santo Logozzo: «Sapevamo di affrontare una partita difficile contro una buonissima squadra con stimoli, infatti ha giocato al massimo fino al novantesimo. Sono convinto però che nel primo tempo potevamo fare anche il 3-0 e il 4-0 mentre l'unica occasione del Melito che io ricordi è stata viziata da un fuorigioco. Dopo l'espulsione la partita si è messa in salita ma, nonostante ciò, nella ripresa abbiamo subito poco basti pensare che il loro gol nasce da un cross calcolato male dal nostro portiere, inoltre siamo stati bravi a difendere contro una delle squadre tecnicamente più forti del campionato». Continua dunque il percorso biancorosso: «L'anno scorso abbiamo subito la retrocessione dall'Eccellenza e ripartire non è mai facile, la dirigenza però ha fatto un ottimo lavoro, basti pensare che l'obiettivo iniziale non era quello di giocarci il campionato ma quello di ricostruire per gli anni futuri. Adesso però siamo lì sopra e vogliamo provarci. Dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine».