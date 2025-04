Un battito di ciglia durato venti lunghi anni e che, adesso, dovrà dilungarsi per un'altra settimana. La Virtus Rosarno strozza in gola l'urlo di gioia per la vittoria del campionato di Promozione B dal momento che il Gioiosa Ionica rovina la festa amaranto. In occasione della ventinovesima e penultima giornata del campionato, infatti, la posta in palio era altissima per entrambe dal momento che i padroni di casa avrebbero potuto coronare la vittoria del campionato, mentre i biancorossi si giocavano un posto per il play off casalingo. Alla fine è un pareggio che accontenta a metà le due compagini, con la Virtus Rosarno che dovrà fare l'ultimo punto in casa del Val Gallico, mentre la squadra di mister Logozzo dovrà per forza vincere contro l'Atletico Maida e sperare che il club gallicese non vinca proprio contro la Virtus Rosarno in modo tale da riprendersi il terzo posto.

La partita

Partita che inizia in maniera tirata, tra due squadre che non possono e non vogliono scansarsi considerando i rispettivi obiettivi, poiché per il Gioiosa Ionica in ballo c'era anche il posto per il play off casalingo. Da menzionare però la splendida coreografia dei tifosi locali e il clima di grande entusiasmo sugli spalti. Al quarto d'ora Virtus Rosarno pericolosa con num. 19 che in diagonale cerca di indirizzare ma scheggia il palo. Alla mezz'ora ancora i locali vicini al vantaggio con Misale che, dal limite, calcia al volo ma il pallone è leggermente alto, bella però la coordinazione. A cinque minuti dal termine capitan Corrao cerca l'anticipo di corpo sul difensore avversario, il tentativo riesce ma la conclusione di meno. Nella ripresa i ritmi sono spezzettati ma con molto equilibrio e con Panarello che opta per alcuni cambi, mandando nella mischia anche Ten Lopez. Proprio l'argentino, entrato al posto di capitan Corrao, dopo dieci minuti mette dentro di testa per l'apoteosi amaranto. Alla mezz'ora del secondo tempo, però, Olmedo di forza insacca e supera Stillitano per quello che sarà il definitivo 1-1.

Il tabellino

VIRTUS ROSARNO: Stillitano; Misale, Michelli, Faure, Giofrè (1' st Scarcella); Raso, Guerrisi, Stramandinoli (34' st Morgante); Corrao (1' st Ten Lopez), Alvarez (9' st Esperon), Lugli. A disp.: Galletta, Napoli, Condello, Rugnetta, Sibio. All. Panarello

GIOIOSA IONICA: Lorandi; Cavallaro, Scrivo, Mazzone, Marulla; Audino, Gallo, Olmedo, Bargas, Denaro (21' st Bottiglieri), Bolognino (20' st Jaiteh). A disp.: Columbro, Jiritano, Coluccio N., Saverino, Coluccio L., Bovino, Cecere. All. Logozzo

ARBITRO: Simone Biondo di Reggio Calabria (assistenti Domenico Paolo Moschella e Giuseppe Ditto di Reggio Calabria)

MARCATORI: 11' st Ten Lopez, 30' st Olmedo

NOTE: Ammoniti: Guerrisi (VR), Stramandinoli (VR), Mazzone (GI), Denaro (GI), Cavallaro (GI), Lorandi (GI). Rec. 1' pt-5’ st