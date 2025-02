Il tecnico biancorosso dopo il successo per 1-0 contro i catanzaresi: «Sarà fondamentale fare filotto di risultati per cercare di fare qualcosa di importante»

Torna a vincere dopo tre turni il Gioiosa Ionica che, nella ventesima giornata del campionato di Promozione (girone B) batte a domicilio il Guardavalle in una gara spigolosa e bloccata per lunghi tratti. La formazione biancorossa sblocca il risultato a cinque minuti dalla fine del primo tempo con Bottiglieri. Nella ripresa i locali cercano di spingere ma non riescono a raddrizzare la gara. Per la formazione di mister Santo Logozzo si tratta di tre punti fondamentali in ottica vertice.

Le parole di mister Logozzo

Intervistato in esclusiva ai microfoni del nostro network, si è espresso il tecnico Santo Logozzo: «Abbiamo fatto una partita importante contro una squadra affamata di punti e che cercava di risalire la china. Abbiamo trovato di fronte una buonissima formazione che si è espressa con grande intensità, noi però abbiamo fatto un gran primo tempo con ritmi alti e trovando il gol del vantaggio con Bottiglieri. Nella ripresa invece abbiamo giocato più di rimessa poiché loro spingevano forte, ma alla fine siamo stati bravi a tenere».

Il Gioiosa Ionica sale a quota 34 punti, a due lunghezze dal secondo posto, ma lo stesso Logozzo non si preclude nulla: «Sì, recuperiamo terreno sul secondo posto ma, a dispetto di cosa dicono gli altri, siamo in corsa anche per il primo posto. Sarà fondamentale fare filotto di risultati per cercare di fare qualcosa di importante». Adesso due partite-verità: «Domenica affronteremo il Bianco, squadra più in forma del girone di ritorno e che si è rinforzata molto nel mercato invernale con giocatori importanti su tutti Simigliani che è sprecato per la categoria. Al Val Gallico penseremo a tempo debito».