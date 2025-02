Per il tecnico gialloblù: «Questi non sono valori di una squadra che deve salvarsi, ma di una che può ancora fare una stagione importante»

Punto importante quello del Melito che, nell'anticipo casalingo del diciannovesimo turno del campionato di Promozione B, impone lo 0-0 alla capolista Virtus Rosarno annullando (almeno sul campo) la differenza di classifica e il gap di 13 punti. La squadra locale ha ben retto per tutti i novanta minuti annullando la compagine amaranto e tornando a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive, dimostrando inoltre di non meritare l'attuale posizione.

Le parole di Carella

Nel post gara si è espresso il tecnico Carella, ai microfoni ufficiali del club: «Era quello che ci aspettavamo tutti, anche i ragazzi in settimana poiché abbiamo lavorato molto cercando di capire come cambiare questo percorso che, nell'ultimo periodo, era stato caratterizzato da diverse incomprensioni e carenza di risultati. Questa era la gara in cui dovevamo dimostrare che siamo un gruppo unito e che ha dei valori». E ancora: «I ragazzi hanno disputato una partita perfetta, rapportandosi contro la più forte squadra del campionato, ma questo gruppo ha i mezzi per farlo e con un po' più di convinzione si può ancora fare un campionato importante, senza pensare ormai a quanto successo prima. Questa stagione può ancora regalare delle soddisfazioni». Un pareggio innanzitutto che fa morale dunque: «Non tanto per il punto che è relativo continua Carella - ma è significativo perché esprime la necessità di riprendere il percorso, evidenziando le qualità che questa squadra ha. Questi non valori di una squadra che si deve salvare, e adesso deve iniziare il nostro campionato».