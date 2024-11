Finora è stato o tutto o niente per il Melito. Questa volta però, nell'anticipo della decima giornata del campionato di Promozione B, la squadra gialloblù ha registrato il suo primo pari stagionale. Finisce a reti bianche, infatti, il match casalingo contro l'Atletico Maida e dunque una posta in palio divisa che permette a entrambe le compagini di fare un ulteriore passettino in avanti in classifica. Poco lo spettacolo offerto anche se le occasioni non sono mancate. La più ghiotta è stata nei minuti finali con il portiere dell'Atletico Maida, Iozzi, provvidenziale su Sivori.

Le parole di Cormaci

Nel post gara si è comunque espresso mister Cormaci, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Potevamo vincerla ma potevamo anche perderla. Una partita giocata ad armi pari contro una buona squadra come l'Atletico Maida e ben strutturata, ma questo lo sapevamo. Comprensibile anche che, dopo i 120 minuti di mercoledì, è venuta un po' meno la brillantezza nella prestazione, ma abbiamo comunque avuto le nostre palle-gol nitide, almeno 4-5. Accettiamo comunque il verdetto del campo, a discapito di una partita non bella forse anche per il freddo di questo pomeriggio». E ancora: «L'Atletico Maida ha una difesa di prim'ordine e dunque è normale che ci abbia concesso qualcosina in meno ma, come detto, le nostre occasioni le abbiamo avute ma non le abbiamo sfruttate. Bravo anche il loro portiere a rimanere alzato sull'azione di Sivori, ma è pur vero che il mio calciatore poteva tirare prima. Giocavamo contro una squadra costruita per fare i playoff, dunque ci prendiamo questo punto che sembra poco ma che, nel prosieguo del campionato, speriamo faccia la differenza». Buona prova del rientrante Perez: «Lui è uno dei giocatori sui quali puntiamo di più, e oggi l'ho messo per dare brillantezza in avanti. Era l'unico che non aveva ancora preso parte alle ultime partite, ma oggi ho deciso di rischiarlo e ha risposto bene».