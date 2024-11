Il Melito si rialza subito dalla sconfitta di settimana scorsa, contro la Bovalinese, e riprende la sua corsa verso quella zona playoff per cui la squadra è stata costruita. Nell'anticipo del dodicesimo turno del campionato di Promozione B, i gialloblù battono il San NicolaChiaravalle per 2-1. Apre le danze il giovane Pezzimenti, autore di una bella prestazione, e poi nella ripresa raddoppia Martinez (sempre più decisivo per i suoi). Nel finale Barolo accorcia le distanze, facendosi perdonare il rigore sbagliato in precedenza, ma non basta. La formazione di Cormaci si prende i tre punti.

Le parole di Cormaci

Ai microfoni ufficiali del club si è espresso il tecnico Cormaci: «Sapevamo che loro erano una buona squadra e che sono in grado di fare grandi risultati. Il San NicolaChiaravalle ha molti giocatori argentini e, avendo il direttore che ha un manager che porta i giocatori argentini in Italia, loro scelgono i migliori. Noi comunque abbiamo fatto una partita di carattere anche se loro ci hanno messo in difficoltà perché erano bravi a lanciarsi negli spazi vuoti. In ogni caso era fondamentale portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto. L'unico errore sul gol subito, poiché non abbiamo letto bene una palla e, inoltre, il loro giocatore appena subentrato ha dato brio alla manovra offensiva». Un Melito che sta giocando praticamente ogni tre giorni, visto il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia Dilettanti: «Sia a livello fisico che mentale è molto stressante, senza dimenticare che il martedì gioca la nostra juniores, con molti ragazzi della prima squadra».