Il San Nicola Chiaravalle Soverato blinda Antonio Messina e accoglie Matteo Nesticò e Antonio Costa. Il dg Ettore Gallo costruisce una rosa ambiziosa per mister Pisano

Ferragosto è ormai alle spalle, i raduni prestagionali sono entrati nel vivo e i primi test amichevoli cominciano a dare le prime indicazioni sui campi. Eppure, a fare la voce grossa in questi ultimi giorni d'estate è ancora il calciomercato dilettantistico, con il Girone B di Promozione infiammato dalle mosse di tre società in particolare.

SC Soverato: tris per l'Eccellenza

Dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa campagna, il San Nicola Chiaravalle Soverato non nasconde le proprie ambizioni di alta classifica. Il direttore generale Ettore Gallo sta conducendo un lavoro capillare sul mercato, ufficializzando tre importanti pedine per lo scacchiere di mister Pisano. Innanzitutto rinnova Antonio Messina, importante riconferma per il reparto arretrato. L'ex difensore centrale della Vigor Lamezia, protagonista di un finale di stagione superlativo, ha scelto di rimanere nonostante le numerose offerte pervenute da altri club.

Il primo dei due nomi nuovi è Matteo Nesticò. Estro e imprevedibilità sulla trequarti. Il "folletto", già valorizzato dal dg Ettore Gallo ai tempi del Sersale, porta in dote velocità, dinamismo e fantasia. L'altro è Antonio Costa, centrocampista eclettico, reduce da stagioni esaltanti con il Mesoraca culminate con il raggiungimento della finale playoff.

Val Gallico, riscatto italo-argentino

In cerca di un'immediata inversione di rotta dopo un'annata opaca, il Val Gallico risponde sul mercato scommettendo sulla linea verde e sull'internazionalità. È ufficiale l'ingaggio di Henrique Forgiarini, attaccante italo-argentino classe 2006. Cresciuto nei settori giovanili di Lajeadense e Santa Cruz, il giovane centravanti approda in squadra con la reputazione di eccellente finalizzatore dotato di spiccata tecnica individuale.

Roccella: prospettiva e senso di appartenenza

Mercato decisamente scoppiettante anche in casa Roccella, che piazza una doppia operazione proiettata al futuro: Quinteros ed Errigo.

Mateo Quinteros è un difensore centrale classe 2008, già colonna portante della cavalcata vincente dello scorso anno. Nonostante la giovanissima età, si è distinto per maturità tattica, solidità nei duelli e pulizia nell'impostazione dal basso.

Vincenzo Errigo invece è un centrocampista classe 2008 e roccellese doc. Si tratta di un gradito ritorno a casa dopo un percorso di crescita formativo nel settore giovanile della Reggina.