Sabato, invece, la Virtus Rosarno sarà impegnata sul campo della Bovalinese. Il Melito in campo per cancellare lo zero in classifica. Il programma completo

La terza giornata del campionato di Promozione (girone B) è alle porte. Un terzo turno che cercherà, quantomeno, di rivelare qualcosa in più per ciò che riguarda le gerarchie anche se, visti i precedenti risultati, è ancora troppo presto.

Sicuramente la caratteristica principale di questo girone è sempre stata l'imprevedibilità e con partite capaci di sovvertire i pronostici iniziali. Quest'anno più che mai vincerà il campionato chi sbaglierà meno anche perché, al momento, non ci sono squadre materasso. Di seguito l'analisi del weekend di Promozione, con gare tutte in contemporanea, a partire dalle ore 15:30.

Si comincia con tre anticipi

La giornata si aprirà sabato con ben tre anticipi e tutti, a loro modo, interessanti. C'è innanzitutto Bovalinese-Virtus Rosarno per un match delicato più che altro per gli ospiti, soprattutto dopo il mezzo passo falso (0-0) di domenica scorsa davanti ai propri tifosi. La squadra di mister Ferraro, tra le maggiori papabili alla vittoria finale, ha infatti impellenza di vincere perché, se la vittoria inaugurale in casa dell'Atletico Maida, e arrivata a tempo scaduto, ha parzialmente nascosto le difficoltà riscontrate, il pareggio interno contro l'Africo le ha accentuate. Secondo turno casalingo consecutivo, invece, per gli uomini di mister Frascà che devono sopperire alla sconfitta interna contro l'Atletico Maida e, per farlo, c'è bisogno di prestazione e soprattutto di punti. Delicato il match tra Melito e Africo, soprattutto per i padroni di casa che hanno l'impellenza di vincere. I gialloblù di Cormaci, infatti, hanno vissuto un avvio shock e, con zero gol fatti e ben sette subiti in due giornate, si trovano attualmente in fondo alla classifica a quota zero punti (gli unici nel girone). Il pari di Rosarno ha invece dato all'Africo ancora più consapevolezza delle potenzialità di questa squadra (e con Bruzzaniti, Gligora e Campestrini che stanno carburando). Il terzo anticipo è quello tra Caraffa e Guardavalle, entrambe appaiate a un punto e alla ricerca del primo acuto.

Il programma della domenica

Interessante anche il programma della domenica. Tra le squadre attenzionate rientra sicuramente il Val Gallico, capolista e unica squadra a punteggio pieno, che sarà ospite della Pro Pellaro. Un avvio sicuramente straripante per il club di mister Aquilino e con un assoluto protagonista in campo: il centravanti colombiano Juan Sebastian Carvajal e autore di quattro delle complessive cinque reti della squadra. Reduce da due pareggi invece per la Pro Pellaro che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista. Buon avvio anche da parte del Bianco, quattro punti nelle prime due gare e trascinato dal centravanti Simigliani, che farà visita al Melicucco di mister Perna. Un punto di distanza tra le due formazioni e con i biancorossi che, domenica scorsa, hanno fatto il blitz a Guardavalle vincendo per 2-3 grazie al gol del nuovo arrivato Artuso.

Il match che suscita maggiore curiosità, sia per la qualità in campo che per le ambizioni, è senza dubbio Deliese-Capo Vaticano, ovvero due squadre candidate ai vertici della classifica. Padroni di casa reduci dalla vittoria esterna sul campo del Guardavalle mentre i neroverdi sono stati raggiunti, a tempo scaduto, dal Caraffa. Tabù Capo Vaticano per la Deliese che, nei quattro i precedenti, non ha mai vinto. Secco 4-0 in favore dei ricadesi, allo stadio San Giovanni Bosco, il 9 ottobre 2022 e 2-2 al ritorno in terra reggina. La formazione di mister Gambi, inoltre, vuole riscattare la pesante sconfitta casalinga, di un anno fa, per 0-4. Il ritorno in terra vibonese si concluse invece 0-0. Ostacolo San Nicola-Chiaravalle per l'Atletico Maida, con i giallorossi che giocheranno in casa ma consapevoli di affrontare un avversario che non ha ancora vinto e non vuole perdere ulteriore terreno. Il programma si chiude con Gioiosa Ionica-Stilomonasterace, le due nobili decadute dall'Eccellenza e che puntano a una pronta risalita. La vittoria in terra biancorossa, per lo Stilomonasterace, manca dalla stagione 2022-23.