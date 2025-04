Buone notizie per il Val Gallico che, innanzitutto, ottiene il posto matematico nei play off anche se c'è da stabilire ora il piazzamento. Nella ventinovesima (e penultima) giornata del campionato di Promozione B, il club gallicese batte a domicilio il Bianco per 0-2 e si prende il terzo posto in classifica, scavalcando il Gioiosa Ionica che ha comunque fermato la capolista Virtus Rosarno. Gatto agli albori del match e Bonadio sul finire fissano il punteggio, e adesso la squadra di mister Corapi si giocherà la possibilità del play off casalingo contro la capolista rosarnese.

Parla Corapi

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso lo stesso tecnico Corapi: «Era una partita importante e noi dovevamo obbligatoriamente ottenere i tre punti, e così è stato. Inoltre, dopo i risultati maturati dagli altri campi, questa è una vittoria ancora più pesante». Sulla gara: «Si poteva chiudere già nel primo tempo la partita, diciamo che ce la siamo tirata per le lunghe, ma alla fine contavano i tre punti e adesso dobbiamo dare tutto nell'ultima partita per cercare di prenderci il terzo posto perché sarebbe importantissimo giocare almeno un play off in casa e davanti ai nostri tifosi. Non era semplice fare risultato dopo la sosta, ma c'è da dire che abbiamo continuato a lavorare sodo».