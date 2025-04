La compagine gallicese sprinta grazie a Paulino, Gatto e Sarmiento. Il tecnico: «Le scelte in campo? Le avevamo provate in settimana»

Secco 3-0 del Val Gallico rifilato al Guardavalle, nell'anticipo della ventottesima giornata del campionato di Promozione B e con la compagine gallicese che ipoteca di fatto i play off a due giornate dal termine, dal momento che basterebbe anche solo un punto nella penultima giornata per abbracciare a matematica. Dopo una prima fase di equilibrio, la squadra di mister Corapi inizia a prendere le misure e passa in vantaggio grazie a Paulino, il migliore in campo dei suoi, che nel corso del match confezionerà anche l'assist per il raddoppio di Gatto. Il tris arriverà nei minuti finali grazie al subentrato Sarmiento.

Play off blindati

Nel post gara si è espresso proprio mister Francesco Corapi, ai microfoni ufficiali del club: «Serviva una vittoria in casa ma, a prescindere da essa, serviva una vittoria per blindare i play off. La partita non è stata semplice nonostante il Guardavalle sia destinato alla retrocessione, e di fatti l'avversario si è dimostrato ordinato. Nei primi minuti ci siamo adattati, poi abbiamo alzato il ritmo e abbiamo trovato il vantaggio, da lì tutto è stato più semplice». E ancora: «Abbiamo gestito bene, fermo restando che avremmo potuto anche chiuderla prima perché nel corso della gara può capitare di tutto, dalla palla inattiva alla mischia in area e prendere gol. Ai ragazzi comunque non posso dire nulla, perché alla fine abbiamo vinto 3-0».

Qualche modifica tattica da parte di Corapi che ha inserito Iacono come difensore centrale insieme a Bongani e Robaina terzino. E alla fine le scelte hanno pagato: «In settimana abbiamo provato questa soluzione e mi è piaciuta, inoltre è ua carta che può servirci per il futuro. Iacono è un difensore centrale di ruolo quindi per una volta ho preferito metterlo in quello che è davvero il suo ruolo, così come Scaramuzzino. la prestazione difensiva è stata ottima».