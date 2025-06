Nè Corapi né Dal Torrione. Il Val Gallico ha annunciato la sua nuova guida tecnica in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione B, dove il club gallicese ha tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista e puntare al salto di categoria, per tornare così in Eccellenza dopo esserci andato vicino quest'anno.

Il nuovo tecnico

Lo stesso club ha annunciato il nuovo tecnico, che succede a Francesco Corapi, sulle proprie pagine social: «Il Val Gallico è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2025-2026 con l’allenatore Gaetano Di Maria. Il tecnico messinese ritorna a Reggio Calabria dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana, con la vittoria del campionato di Serie D 2011-2012 e la conseguente promozione in Lega Pro, Seconda Divisione, con l’Hinterreggio con cui resterà per la successiva metà stagione. La sua carriera prosegue in Serie D con Città di Messina, alla Vibonese (fino alla finale play-off persa con la Frattese) e Castrovillari. Ha anche allenato la Primavera del Messina, Giarre, Nissa, Adrano ed Acr Messina». Insomma, certamente non l'ultimo arrivato nel panorama del calcio dilettantistico e non solo, e ciò conferma tutte le ambizioni della piazza gallicese e dei due presidenti Antonio Lo Presti e Gianluca Califano. Adesso spazio al direttore generale Natale Gatto e al direttore sportivo, Mimmo Serrao, per la costruzione della rosa.