Una vetta cangiante e che, al momento, non vuole padroni fissi. Il campionato di Promozione (Girone B) si avvia alla sua ottava giornata fra continui ribaltamenti al vertice e rincorse per conquistarlo. L'alta competitività di quest'anno contribuisce a rendere viva una lotta per il primo posto che terminerà solamente all'ultima giornata, e con almeno 5 o 6 squadre attrezzate al salto di categoria. Sicuramente questo weekend metterà ulteriori tasselli al quadro generale, anche perché diverse sono gli incroci delicati e le partite-trappola.

Gli anticipi

Due, innanzitutto, gli anticipi del sabato che vedranno di fronte Melito-Deliese e Val Gallico-Atletico Maida. Quanto al primo, si tratta senza dubbio di un big match al contrario di quanto dice la classifica dei padroni di casa, che avranno dunque di fronte la capolista. La graduatoria non deve ingannare, anche perché la squadra di Cormaci sta volando in Coppa Italia Dilettanti e, proprio mercoledì nell'andata dei quarti di finale, ha evidenziato una grande prestazione rifilando addirittura 5 gol alla blasonata Reggioravagnese. In campionati i dati sono a favore della capolista, con la Deliese squadra più prolifica in trasferta mentre il Melito, invece, quella che segna meno in casa. La formazione di Gambi, inoltre, è anche quella che ha racimolato più punti lontano dal suo campo. Anche l'altro anticipo può essere definito come big match. L'impellenza di vincere sta innanzitutto nel Val Gallico dal momento che è a secco di tre punti da ben quattro giornate: troppo per una squadra che deve ambire al vertice della classifica. Vola sulle ali dell'entusiasmo, invece, l'Atletico Maida di mister Stranges, attualmente seconda in classifica. Sfida interessante soprattutto per quel che riguarda un dato specifico: il Val Gallico è la squadra più prolifica nel primo tempo con 6 centri mentre l'Atletico Maida, invece, quella che segna di più nella ripresa, unica in doppia cifra (10).

Il programma della domenica

Si arriva così al vasto programma domenicale che vede, innanzitutto, una Virtus Rosarno all'assalto del primo posto. Il club rosarnese, inoltre, scende in campo con tre punti in più in classifica dopo i fatti di settimana scorsa, in casa dello Stilomonasterace e con la conseguente decisione del Giudice Sportivo di dare la vittoria per 0-3 a tavolino a Raso e compagni. Apparentemente abbordabile l'impegno casalingo contro il Melicucco dell'ex Velletri, ma mai abbassare la guardia. In cerca di conferme invece Africo e Gioiosa Ionica, uno di fronte all'altra. I padroni di casa devono rialzarsi dopo il KO in casa della capolista Deliese, per certi tratti immeritato e questo la squadra lo sa mentre, dall'altra parte, il Gioiosa Ionica deve dare valore alla bella vittoria contro il Val Gallico per dare rimanere aggrappata al gruppone di vertice (a meno due punti dal primo posto). Da tripla Capo Vaticano-Stilomonasterace, con i neroverdi che non vincono da tre turni. Ferita invece la formazione di mister Papaleo dopo i fatti contro la Virtus Rosarno e per questo desiderosi di cancellare il KO a tavolino. Stilomonasterace con una sola rete in trasferta finora. Dall'esito incerto anche Bianco-Bovalinese, due squadre che per alcuni fattori si equivalgono e, anche per il fattore classifica, i punti in palio saranno pesanti. Un dato curioso di questa sfida è che la Bovalinese è l'unica squadra ad essere andata sempre in gol dalla prima alla settima giornata. Delicato lo scontro tra Guardavalle e San Nicola-Chiaravalle, entrambe impelagate nella zona playout e con i padroni di casa che hanno da poco cambiato allenatore, chiamando Brasile al posto di Calabrese. Sa quasi di ultimi spiaggia invece il match del Caraffa, con quest'ultimo impegnato in casa della Pro Pellaro per tre punti salvezza che sarebbero fondamentali. Tutte le gare vedranno il loro fischio d'inizio a partire dalle 14:30.