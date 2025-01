Ogni tanto il fato ci mette il suo zampino, animando ancora di più la domenica sportiva con liete e inaspettate coincidenze. E allora ecco che il pomeriggio sportivo dilettantistico può trasformarsi in una bella affermazione "familiare". Tanto è successo nella sedicesima giornata del campionato di Promozione (Girone B) che coincide con la prima di ritorno e che ha rimescolato nuovamente le carte in tavola.

Un doppio filo invisibile

Un doppio filo invisibile che tiene uniti due fratelli, legati dalla stessa passione per il calcio e, soprattutto, dai guantoni indossati fin da piccoli. Già perché i fratelli Zampaglione non hanno mai nascosto la loro grande passione per la porta, e neanche il loro talento c'è da dire. Ecco che dunque, nel weekend appena passato, si sono resi protagonisti nelle rispettive squadre, parando un calcio di rigore a testa, quasi a mettersi d'accordo.

Inizia il fratello maggiore, Domenico, nell'anticipo del suo Val Gallico contro l'Africo. In una gara iniziata male a causa del momentaneo vantaggio ospite. A inizio ripresa ecco il calcio di rigore in favore dell'Africo che poteva davvero chiudere la partita ma il portiere gallicese ipnotizza Santoro Favasuli respingendo il penalty e cambiando, di fatto, l'inerzia della gara che vedrà poi la remuntada della formazione locale.

Domenica è sceso invece in campo il fratello minore, Tommaso, giovane under che difende i pali della Pro Pellaro. Dopo il vantaggio dei suoi sul campo del Guardavalle, ecco che questi ultimi hanno la possibilità di pareggiare i conti ma il giovane Zampaglione ci mette i guantoni evitando la beffa ai suoi, i quali si rilanciano in zona play off. Insomma, a volte il fato ci mette lo zampino, a rendere ancora più entusiasmante il gioco del calcio.