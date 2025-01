In sei panchine, il tecnico in panchina da fine novembre ha totalizzato 11 punti (quasi due di media) balzando in vetta alla graduatoria dell'ultimo mese e mezzo

L'avvicendamento in panchina è sempre un rischio, anche perché molte volte può rivelarsi un boomerang, ma non deve essere intesa come una differenza tra il precedente e il successore tecnico. In questa prima metà di stagione diversi sono stati già gli scossoni in panchina, soprattutto nel campionato di Promozione B.

Tra queste rientra il Val Gallico che a fine novembre ha deciso di cambiare guida tecnica e alimentare l'obiettivo della vetta, mai nascosto in verità fin da inizio stagione. Da ormai sei giornate sulla panchina gallicese siede Francesco Corapi, e l'andamento finora è indubbiamente positivo.

Un andamento da primato

Arrivato lo scorso 30 novembre, nel match interno contro il Capo Vaticano e terminato 0-0, il tecnico ha finora condotta sei partite racimolando un parziale bottino di tre vittorie (Guardavalle, Africo e Melito), due pareggi (Capo Vaticano e Bianco) e un sola sconfitta (contro la Virtus Rosarno) totalizzando 11 punti per una media di quasi due a partita. Un ritmo sicuramente importante se si prende la parziale classifica di questo periodo e che vedrebbe il Val Gallico targato Corapi in testa con appunto 11 punti insieme a Capo Vaticano e Bianco.

Una squadra che sta bene, come dimostrato nell'anticipo dell'ultima giornata giocata (la diciassettesima) in casa del Melito ribaltando completamente il punteggio. Insomma, la cura Corapi sembra funzionare e la strada intrapresa quella giusta. Alle prime tre pretendenti per il salto di categoria (Virtus Rosarno, Stilomonasterace e Gioiosa Ionica) torna ad aggiungersi anche il Val Gallico destinato a infiammare la lotta al vertice.

Ecco come sarebbe la virtuale classifica dal suo arrivo: Val Gallico 11, Capo Vaticano 11, Bianco 11, Africo 10, Stilomonasterace 10, Virtus Rosarno, Atl. Maida 10, Deliese 9, Melito 9, Gioiosa I. 8, San Nicola-Chiaravalle 8, Guardavalle 7, Bovalinese 7, Pro Pellaro 6, Caraffa 4, Melicucco 3.