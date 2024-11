Aveva già conquistato il primo posto nella Top Ten del girone B nella 4ª giornata e si ripete in occasione del 12° turno, per quella che è la settima presenza nella classifica dei migliori. Salvatore Iozzi, estremo difensore dell’Atletico Maida, si ripete e contribuisce a blindare la porta giallorossa in occasione della bella vittoria ai danni dell’Ardore capolista. Continua il momento felice della squadra di Lorenzo Stranges, che merita ovviamente un plauso collettivo, ma nello specifico la classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, torna a premiare Salvatore Iozzi, in condizioni di forma strepitose.

Il portiere dell’Atletico Maida è pertanto il migliore per quanto riguarda la giornata numero 12 del campionato di Promozione, girone B. Alle sue spalle troviamo la concretezza sottoporta del centravanti Barolo del Melicucco, in vetta alla classifica dei goleador e ancora puntuale in fase conclusiva, e la solidità del difensore Strumbo del San Nicola da Crissa, matricola terribile del torneo, adesso terza della classe.

Scorrendo la graduatoria dei migliori non poteva mancare Surace del Capo Vaticano: anche il centravanti della formazione vibonese sta segnando con una certa frequenza e pure lui si ritrova in vetta alla graduatoria dei bomber del torneo. A seguire c’è Acosta della Pro Pellaro, la cui costanza di rendimento merita di essere premiata, alla pari di Buades Arzola del Melito e di Jaiteh della San Michel. Chiudono la Top Ten Manuel Michienzi dell’Atletico Maida, Cotroneo del Bianco e Romeo del San Nicola da Crissa, all’ennesima presenza nella classifica dei migliori di giornata. La graduatoria generale della Top Ten verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).