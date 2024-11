La Bovalinese infila il suo quinto risultato utile consecutivo, confermandosi l'ostica squadra della vigilia di campionato. Il match interno - valido per la settima giornata di Promozione B - contro il Guardavalle non si doveva sbagliare e non lo si è sbagliato, soprattutto per la sua delicatezza in termini di classifica.

Tre punti che comunque issano la neopromossa sopra la paludosa zona play out in una gara cominciata in discesa, visto il gol-lampo di Carbone dopo tre minuti. Nel corso della partita i padroni di casa hanno anche avuto occasioni per raddoppiare, alla fine però basta l'1-0.

Le parole di mister Frascà

Un successo importante insomma e ne è consapevole il tecnico Silvio Frascà: «Gara giocata contro una squadra esperta e che era un po' indietro rispetto a noi ma, allo stesso tempo, era reduce dal buon pari contro l'Atletico Maida, squadra contro cui noi avevamo perso sul nostro campo e, dunque, la formazione di mister Calabrese andava sicuramente presa con le pinze». Sul match: «L'abbiamo sbloccata subito e perciò siamo stati agevolati, ma non siamo riusciti a chiuderla successivamente e questo non va bene perché, a lungo andare, si rischia di perderla o di non vincerla. Diverse volte abbiamo avuto l'occasione della finalizzazione ma non ci siamo riusciti».

Proprio questo piccolo dettaglio ha forse costretto la squadra amaranti a lasciare qualche punticino per strada anche se, al contempo, c'è un dato che attesta come la squadra di Frascà sia l'unica (in attesa della gara di pomeriggio del Val Gallico) ad essere andata in gol in tutte e sette le gare di campionato: «Noi cerchiamo di essere propositivi - continua il tecnico - e abbiamo un'idea di gioco che ci consente di cercare la via del gol ma, come detto, non sempre ci riusciamo vuoi per demerito nostro o per merito degli avversari. Noi cercheremo di centrare una salvezza tranquilla anche se nessuno scende in campo per perdere. Noi lavoriamo per fare bene e per costruire le basi per un qualcosa di importante in futuro».