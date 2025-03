Subito archiviato il blackout di settimana scorsa, con la pesante sconfitta interna per 0-4 contro l'Africo. La Bovalinese infatti, nell'anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Promozione B, batte a domicilio il Melito e vede sempre di più i play off. La squadra amaranto, infatti, chiude il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gliozzi (entrambi i gol su calcio di rigore) oltre ad avere l'inerzia dalla propria parte in virtù dell'espulsione del capitano del Melito, Candito, che ha costretto i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica per un tempo e mezzo. In ogni caso tre punti preziosi per la Bovalinese e che avvicinano il sogno play off e che a inizio stagione sembrava lontanissimo.

Play off sempre più tangibili

Le parole del vice presidente, Ovidio Italiano, al termine del match: «Indubbiamente alcuni episodi della partita hanno favorito la Bovalinese, dal momento che nel primo tempo abbiamo trovato il doppio vantaggio e ci siamo ritrovati con un uomo in più dopo l'espulsione di Candito. Ciò ci ha consentito di congelare il risultato e di avere un atteggiamento prevalentemente difensivo nella ripresa. Nonostante tutto, però, vanno i complimenti al Melito che ha lottato fino all'ultimo secondo disputando una grande gara».

E ancora: «A nessuna delle due squadre piaceva perdere e loro hanno fornito un'ottima prestazione, ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per portarci sul 3-0, bravo però il portiere del Melito a porre rimedio e a tenere a galla il risultato. Nell'ultima mezz'ora ha giocato solamente il Melito, bisogna riconoscerlo». E i play off adesso sono sempre più tangibili: «Siamo qui e ce la giochiamo, senza dimenticare che non eravamo partiti con questo obiettivo dal momento che viviamo una situazione di disagio per quel he riguarda la struttura sportiva. La cosa principale è mantenere la categoria e, a questo punto, tenere viva la fiammella degli spareggi».