Ultima giornata prima delle feste natalizie e con le rispettive formazioni dilettantistiche che cercheranno di congedarsi nel miglior modo possibile da un 2024 dolce e amaro ma, soprattutto, caratterizzato dall'imprevedibilità di una vetta che sembra non voler padroni.

Alle porte c'è la quattordicesima giornata del campionato di Promozione B e che vede attualmente le prime quattro squadre racchiuse in soli tre punti. E l'ultima giornata dell'anno ha in serbo sorprese e incroci delicati. Ecco l'intero programma.

Gli anticipi

L'ultimo turno del 2024 si aprirà con tre anticipi che animeranno il pomeriggio dilettantistico. Tra queste c'è la Bovalinese che sarà di scena sul campo del Caraffa e con una dolce suggestione: prendersi la vetta almeno per una notte. La formazione di mister Frascà, infatti, in caso di vittoria balzerebbe al primo posto in classifica, in attesa di vedere come finirà il big match di domenica che analizzeremo nel corso di questo scritto. Per una che prova ad assalire la vetta a un'altra che cerca di riprendersi la zona play off, ovvero il Val Gallico. La formazione di mister Corapi ha ritrovato la vittoria settimana scorsa ma bisogna proseguire per recuperare terreno dai vertici.

L'impegno, pur casalingo, non è dei più semplici dal momento che a fare visita sarà un Bianco che solamente sette giorni fa ha rifilato un poker alla Virtus Rosarno grazie ai fratelli Simigliani, vero crack di questa prima parte di stagione. Completa il sabato di anticipi Melito-Capo Vaticano, con i padroni di casa scottati dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia Dilettanti che ha fatto svanire il sogno mentre il Capo Vaticano deve tenersi lontano dalla zona rosa. I vibonesi, inoltre, sono la squadra che subisce meno nel primo tempo e quella che segna di più in zona Cesarini (ultimi dieci minuti).

Le sfide della domenica

L'epicentro calcistico della domenica sarà tutto incentrato su Gioiosa dove, a scontrarsi, saranno la capolista Gioiosa Ionica e la Virtus Rosarno terza in classifica, con la vetta distante soli due punti. Inutile dire che la posta in palio è altissima, seppur non decisiva, ma porterà alla pausa natalizia (soprattutto per le due formazioni) con una visione più chiara su cosa fare.

Profumo di alta classifica anche il match tra la Pro Pellaro e lo Stilomonasterace, con questi ultimi soprattutto che devono riprendere la propria corsa dopo le due sconfitte consecutive (senza peraltro segnare) e riprendere contatto con i vertici. Quanto alla squadra di Verbaro, invece, di certo non vuole lasciare il salotto d'Elite. Stilomonasterace, inoltre che è la squadra che subisce meno nel secondo tempo.

Nel salotto d'Elite invece tenterà un suo inserimento l'Africo che, davanti ai propri tifosi, affronterà un Guardavalle che ha un disperato bisogno di punti per cercare innanzitutto di chiudere al meglio il 2024 e poi, con inizio anno, risalire la china di una classifica al momento pericolosa. Tempo di tornare a vincere anche per la Deliese, con Parentela che cerca la sua prima vittoria sulla panchina amaranto. Di fronte però ci sarà un Atletico Maida reduce da una grande vittoria nel derby, peraltro in dieci uomini per novanta minuti. I giallorossi dovranno fare a meno dl capitano Romagnuolo.

Il programma si completa con il match tra Melicucco e San Nicola-Chiaravalle. I biancorossi hanno impellenza di lasciare l'ultimo posto mentre per la squadra di mister Sisi, invece, una sconfitta potrebbe significare un risucchia verso il vortice playout.