Prima vittoria stagionale per la Bovalinese che, dopo quattro tentativi, riesce a portare in cascina tre punti. Una gara sicuramente difficile contro lo Stilomonastarece e proprio per questo vale doppio, anche perché l'avversario in questione era ed è costruito per i vertici della classifica e, prima di questo anticipo di campionato, era al secondo posto. I padroni di casa però sono scesi in campo con un buon approccio e hanno trovato il gol relativamente subito, ovvero dopo dodici minuti di gioco, grazie alla rete di Giampaolo e poi, nel corso della gara, hanno saputo tenere botta agli impeti di un avversario di qualità.

Le parole di Frascà

Non può rimproverare nulla il tecnico della Bovalinese Silvio Frascà, ma ha solo elogi: «Finalmente è arrivato il primo successo stagionale anche se poteva arrivare qualche partita prima, però l'importante era ottenere i tre punti. Affrontavamo una squadra forte e con buone individualità, costruita per i vertici e per questo questa vittoria vale doppio e devo fare i complimenti ai miei ragazzi che l'hanno saputa affrontare e hanno saputo soffrire quando ce n'era bisogno». L'analisi sul match: «Nel secondo tempo meglio noi. Siamo stati bravi a trovare il gol subito e, verso la fine, potevamo anche raddoppiare perché loro erano sbilanciati per trovare il pareggio. Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno e, a parte la partita contro l'Atletico Maida in cui abbiamo meritato di perdere, anche nei tre pareggi contro Gioiosa Ionica, San Nicola-Chiaravalle e Virtus Rosarno ci poteva stare la vittoria».

Sugli obiettivi: «Si spera in una salvezza tranquilla, soprattutto in questa stagione dove non possiamo contare su un campo nostro, dunque si lavora per costruire poi qualcosa in futuro, quando cioè avremo un nostro stadio di proprietà. L'obiettivo è ottenere la salvezza il prima possibile, poi quello che viene è tutto di guadagnato, anche perché perdere non piace a nessuno».