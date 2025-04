Una cavalcata lunga ventisette giornate e con ancora tre da disputare. Il campionato di Promozione B è alle battute finali, con tre giornate alla fine della stagione ma ancora con tanto in gioco. Nulla ancora è scritto innanzitutto per la vetta della classifica che vede attualmente la Virtus Rosarno in testa a quota 55 punti, ma Stilomonasterace e Gioiosa Ionica sono lì con il fiato sul collo, appaiate a quota 52 punti e a sole tre lunghezze di ritardo. Un triello che può aprire a qualunque scenario, in una lotta senza fiato e tra le più entusiasmanti degli ultimi anni.

Una poltrona per tre

Una corsa prorompente tra le tre contendenti che, nell'arco della stagione, non si sono mai perse di vista e che adesso dovranno sgomitare per sedersi sul trono che porterà dritti alla prossima Eccellenza. Come detto, la Virtus Rosarno vanta tre punti di vantaggio che pesano come macigni, se si considera che mancano solamente tre giornate. Inoltre il club amaranto culla il sogno di un ritorno nel massimo campionato regionale che dura da venti anni e che quest'anno potrebbe davvero tramutarsi in realtà. Non sono da meno Stilomonasterace e Gioiosa Ionica, guarda caso le due decadute dello scorso anno ma che hanno entrambe avuto la forza di rimettersi subito in gioco, ricostruendo senza smantellare come spesso accade dopo una retrocessione.

Di certo il calendario può essere decisivo e può ancora stupire. Paradossalmente quello più complicato tra le tre lo ha proprio la Virtus Rosarno. Il club amaranto domenica ospita un Bianco già ampiamente tranquillo e salvo, ma nel prossimo turno guarderà faccia a faccia proprio il Gioiosa Ionica in uno scontro diretto da brividi. La squadra di mister Panarello chiuderà poi in casa di un Val Gallico ormai estromesso dalla lotta per il vertice ma che punta ancora a un play off favorevole.

Quanto allo Stilomonasterace, l'unico match insidioso potrebbe essere quello contro la Pro Pellaro alla penultima, dal momento che nell'ultima giornata farà visita a un Melicucco ormai inerme mentre in questo week end affronterà un Melito già salvo. Come accennato, molto probabilmente il Gioiosa Ionica si giocherà tutto tra due giornate, nella caldissima sfida contro l'attuale capolista mentre nel futuro prossimo affronterà la Deliese che non ha più nulla da chiedere al campionato.