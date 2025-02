Settimo risultato utile consecutivo per la Deliese che si impone con un secco 4-0 nell'impegno casalingo contro il Guardavalle. Una gara che gli amaranto hanno ben gestito per quasi tutti i novanta minuti e con il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Giorgiò. Nella ripresa esce fuori il gioiellino Versaci che sigla una doppietta mentre il poker è a cura ancora una volta di Giorgiò. Un successo che proietta la Deliese a quota 29 punti, a una sola lunghezza dalla zona play off.

Le parole di Parentela

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Andrea Parentela che ha commentato così la gara: «Partita che dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Sono contento anche se non abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante il vantaggio, poiché la squadra non ha giocato come sa. Nella ripresa, invece, siamo entrati in campo più tranquilli creando anche più gioco e abbiamo chiuso la partita in maniera netta». E ancora: «Mi aspettavo qualcosa in più in proprio dal punto di vista della mentalità, ma allo stesso tempo so che non è facile nonostante l'avversario non fosse al top e proprio per questo, in questi casi la squadra sulla carta più forte può scendere in campo deconcentrata e queste sono cose che non devono succedere. Diciamo che la vittori era la cosa che contava maggiormente».