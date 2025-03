Gioco, prestazione e incontro per la Deliese che, nell'anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Promozione B, batte a domicilio il Caraffa con un secco 0-4 e infligge probabilmente il colpo di grazie alla squadra catanzarese, quasi inghiottita dalla retrocessione. Partita mai in discussione e vissuta senza particolari patemi dalla compagine amaranto che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio grazie a Versaci e Spanò. Nella ripresa ci pensano Spizzo e Angulo a calare il poker. Tre punti che alimentano il sogno play off, in attesa dei risultati di domenica pomeriggio e con la squadra di Parentela attualmente a due sole lunghezze dalla griglia.

Parentela e un sogno da alimentare

Sesto risultati utile consecutivo e, soprattutto, quarto clean sheet di fila (cinque nelle ultime sei uscite) che rendono la Deliese la squadra che ha chiuso per più volte in stagione (dodici) con la porta inviolata. Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Andrea Parentela: «Non abbiamo mai pensato che sarebbe stato facile, anche perché il Caraffa ha dei giocatori importanti in rosa e questa poteva essere l'ultima spiaggia. Inoltre molti giocatori ora al Caraffa li ho allenati anche in Eccellenza e so quanto valgono. Nel corso della gara, però, si è vista una maggiore organizzazione di gioco con i miei ragazzi che hanno fornito una grande prestazione giocando sempre pala a terra e con trame di alto livello».

Un sogno da alimentare: «Una vittoria che ci permette di guardare avanti e di accarezzare il sogno play off che, finché ci sarà la possibilità e la matematica, cercheremo di centrare. Sono soddisfatto perché abbiamo affrontato questa sfida come se dovessimo affrontare la prima della classe. Voglio rimarcare l'unione del gruppo e il fatto che, da quando sono arrivato, non c'è mai stato un allenamento sottotono o con giocatori che tenevano il muso. Lo spogliatoio è coeso e lavora con il sorriso. Adesso vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, ovvero il posto play off».