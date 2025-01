Il tecnico non è pienamente soddisfatto dopo il pareggio in trasferta: «Se si vuole fare il salto di qualità, si poteva e si doveva fare una partita diversa»

La Deliese torna con un punto a casa dalla trasferta in casa del San Nicola-Chiaravalle in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione Girone B, ovvero la sedicesima giornata. Un pareggio che muove la classifica della squadra amaranto ma la rallenta nella risalita alla corsa playoff. In ogni caso infilato il quarto risultato utile consecutivo.

Le parole di mister Parentela

Nel post gara sono intervenuti sia il tecnico Andrea Parentela che il direttore sportivo De Giorgio. Ecco innanzitutto le parole del mister: «Il risultato è giusto, anche perché il rettangolo di gioco ha detto che era partita da pareggio, peraltro in un campo difficile contro una squadra che ha fatto un grande mercato invernale. Ciò non toglie che noi dovevamo fare molto di più perché, se si vuole fare il salto di qualità, si doveva e si poteva fare una partita diversa». Deliese inoltre in dieci uomini a causa dell'infortunio di Borghetto ma avvenuto quando i cambi a disposizione erano ormai terminati: «Questo è un campionato difficile - continua Parentela . e livellato verso l'alto. Basti pensare che attualmente il San Nicola-Chiaravalle è quint'ultimo ma in questo campo pochi vinceranno. Oggi di positivo c'è che abbiamo dato continuità di risultati, ma salvo solo il risultato e non la prestazione».

Il pensiero del direttore sportivo De Giorgio

Le parole del direttore sportivo de Giorgio: «In un campionato equilibrato come questo c'è poco da aspettarsi in determinate partite, ma bisogna solo portare punti a casa. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario che, in casa, ha lasciato poco a squadre blasonate come Virtus Rosarno e Africo, dunque la squadra ha risposto bene nonostante le avversità fisiche. Ci prendiamo il punto e ce lo portiamo a casa».