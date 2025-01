Inizia col sorriso il 2025 della Deliese che, nella prima uscita dell'anno nuovo che coincide con la quindicesima (ultima d'andata) del campionato di Promozione B, vince in rimonta in casa di una quotata Bovalinese inanellando la seconda vittoria consecutiva e il terzo risultato utile di fila.

Un successo di carattere e personalità, soprattutto per come è maturato. I padroni di casa, infatti, passano n vantaggio alla mezz'ora del primo tempo e chiudendo così la prima frazione sul parziale di 1-0. Nella ripresa, però, c'è stata un'altra Deliese, più cinica, che prima trova il pari dopo ventitré minuti a cura di Kebe mentre il sorpasso è completato da Giorgiò. Si ribalta tutto in quattro minuti dunque, e con la ciliegina sulla torta messa a dieci minuti dal termine a firma di Aiello.

Parentela nel post partita

Nel post gara si è espresso mister Parentela ai microfoni ufficiali del club: «Sicuramente una vittoria meritata, anche perché vincere al cospetto di una grande squadra come la Bovalinese e creando tante palle gol non è mai facile. Siamo contenti del risultato in una gara che ha dato tanti spunti ma ci sarà da lavorare molto in settimana perché, nonostante la vittoria, abbiamo commesso diversi errori banali che avrebbero potuto compromettere la partita e questo va sottolineato. Al netto di tutto però sono contento della vittoria che è stata di gruppo ed è la maturazione del buon lavoro fatto durante la pausa invernale, ma la strada è lunga».

E ancora: «Abbiamo iniziato alla grande creando almeno due palle gol, poi però come nel calcio accade vieni punito se non sfrutti le occasioni soffrendo il gioco di una squadra organizzata come lo è la Bovalinese. L'allenatore può metterci idee e dare input, ma il merito poi è dei ragazzi che scendono in campo». La Deliese sale a quota 23 punti e si avvicina alla griglia play off.