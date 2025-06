Un progetto duraturo ha anche bisogno di continuità, puntando sui punti fermi che da anni cercano di trainare la causa amaranto. La Deliese continua nella sua opera di rinnovamento in vista del prossimo campionato di Promozione B. Dopo essersi vista sfumare, all'ultima giornata, un posto nei play off, il club di Delianuova ha voltato pagina ma senza perdere in competitività, che è proprio il fatto sui cui punta per la prossima stagione.

Pioggia di rinnovi

Il direttore sportivo De Giorgio e il tecnico Andrea Parentela, che tanto bene ha fatto da quando è arrivato alla guida della squadra, sono da tempo al lavoro per sondare il mercato ma prima di pensare ai nuovi arrivi, bisognava blindare gli elementi in rosa e così è stato. Pioggia di rinnovi dunque in casa Deliese dal momento che la compagine del reggino ha annunciato ben quattordici rinnovi, ovvero gran parte della rosa se si considera un organico di venti o ventidue giocatori. Prolungamenti in ogni reparto dunque, dal momento che faranno parte anche per la stagione 2025/26 i seguenti giocatori: si inizia dal portiere Mattia Licastro e proseguendo con il leader difensivo Abdulai Kebè e poi Roberto Serrao, Vincenzo Battista, Rocco Spanò, Carmelo Foti, Alessandro Carbone, Natale Borghetto, Domenico Papalia, Francesco Italiano, Raffaele Giorgi, Paolo Giorgiò, Michele Versaci, senza dimenticare bomber Yony Angulo. Dalla porta all'attacco insomma, per un organico che mantiene la sua ossatura.