La compagine amaranto chiude a meno uno dal quinto posto. Il direttore sportivo: «L'obiettivo erano i vertici, ma per varie vicissitudini non è stato possibile»

Una corsa forsennata e a tratti stoica quella della Deliese che, dopo una prima parte di stagione un po' sottotono, disputa un girone di ritorno da vera protagonista e da vertice. Il club amaranto non fa sconti a nessuno e nell'ultima giornata del campionato di Promozione B batte per 2-1 la Bovalinese, con quest'ultima in piena lotta play off. Versaci e Tello infrangono i sogni ospiti ma, soprattutto, fermano la corsa della propria squadra a un solo punto dal quinto posto. Insomma, per la squadra di Parentela un 2025 da incorniciare anche se qualche rammarico rimane.

Le parole del ds De Giorgio

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il direttore sportivo Antonio de Giorgio: «Un forte plauso va innanzitutto al mister Andrea Parentela e a tutti i calciatori per questa grossissima rincorsa. Quando siamo partiti eravamo a un solo punto dai play out e in una situazione difficile, e adesso abbiamo concluso a un solo punto dai play off e non era facile in un campionato equilibrato come questo. Rimane però il rammarico di non aver avuto quel pizzico di fortuna quando ci serviva e di aver preso gol pesanti sul finale di partita».

Tra bilanci e obiettivi futuri

Rimane un po' di amaro in bocca, soprattutto per i punti persi all'andata: «Siamo comunque soddisfatti di quanto fatto, anche se c'è da dire che gli obiettivi di inizio stagione non erano questi, inutile nasconderci. Gli obiettivi erano quelli di fare un campionato di vertice ma per varie vicissitudini non ci siamo riusciti. Adesso però abbiamo raddrizzato la barca e l'intenzione è quella di iniziare da dove abbiamo finito».



Buoni dunque i propositi per la prossima stagione, anche se qualche sacrificio si dovrà fare: «Vorremmo fare bene ma non sarà facile soprattutto perché, ricordiamo, inizieremo il campionato in un campo che non sarà il nostro dal momento che a breve inizieranno i lavori e dunque saremo costretti a girovagare per la provincia Ringraziamo i tifosi che sono sati sempre presenti, riempiendo gli spalti. Abbiamo fatto un girone di ritorno importante e chiuso come miglior difesa del torneo».