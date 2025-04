La Deliese riscatta subito la sconfitta interna contro la capolista Virtus Rosarno di sette giorni fa e, in occasione della ventottesima giornata del campionato di Promozione B, piega il Gioiosa Ionica in quello che era un vero e proprio big match per le sorti al vertice, dal momento che proprio il club gioiosano con questa sconfitta dice addio alla lotta per il primo posto.

La squadra di casa la sblocca dopo soli sei minuti grazie a Carbone e dopo circa un quarto d'ora raddoppia con Tello. Prestazione non brillante da parte degli avversari che sbagliano anche un calcio di rigore con Bargas, prontamente parato da Licastro.

Speranza play off

Soddisfatto il tecnico Andrea Parentela che tenterà l'impresa finché ci saranno speranze play off: «Pensiamo innanzitutto alla vittoria di oggi che penso sia meritata - ha affermato l'allenatore amaranto nel post gara, ai microfoni ufficiali del club - anche se nella ripresa ci siamo abbassati e loro hanno avuto l'occasione di riaprirla, ma il nostro Licastro è stato bravo a neutralizzare un calcio di rigore. Era doveroso inoltre vincere questa gara e sperare poi nei risultati dagli altri campi, anche se difficilmente riusciremo a centrare i play off, nonostante la matematica ancora non ci condanni».

Lo stesso Parentela ha infatti chiaro il quadro attuale della lotta: «Credo che il San Nicola-Chiaravalle al momento sia la squadra più avvantaggiata, dal momento che nelle ultime due gare dovrà giocare contro Caraffa e Melicucco e dunque sei punti sono alla portata. Dal canto nostro, dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni soprattutto in vista di quello che vorremo costruire per il prossimo anno. Abbiamo una società che ci paga e sarebbe assurdo se non svolgessimo il nostro lavoro al massimo».