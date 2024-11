Tanta corsa. Iniziative continue. Caparbietà e dinamismo da vendere. E ancora: numerosi spunti che spesso risultano determinanti ai fini del risultato. Questo, e molto altro ancora, è Antonio La Torre, duttile calciatore del Capo Vaticano, anche quest’anno puntualmente in bella evidenza. Diventa quindi naturale vederlo al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda la nona giornata. I dieci punti che spettano al migliore di ogni singola tornata sono quindi di Antonio La Torre, come sempre poche parole e tanti fatti. Classe 2003, il suo rendimento è costante ed elevato. E le sue prove dimostrano, laddove ce ne fosse bisogno, che di giovani bravi ce ne sono in circolazione e che vanno solo incoraggiati e stimolati, dando loro fiducia. Un bene prezioso per il Capo Vaticano, allora, che si ritrova per la terza volta, in nove giornate, a salutare un proprio calciatore in cima alla Top Ten dei migliori.

Nella nona giornata di campionato La Torre si è messo alle spalle Davide Giglio, il quale ha lasciato il segno nella bella vittoria esterna dello Sporting Catanzaro Lido. A completare il podio ecco Gligora dell’Ardore, ancora micidiale, anche se scegliere fra gli elementi della capolista è veramente difficile, perché tutti stanno viaggiando a livelli elevati. A seguire ecco Iozzi dell’Atletico Maida: squadra in salute quella di Lorenzo Stranges ed anche qui non è facile premiare i migliori. Scegliamo il portiere per la sicurezza che dà ad un reparto dimostratosi solido e compatto, tanto da aver incassato appena due reti nelle ultime sei giornate. La stessa cosa vale per Romagnuolo, altro calciatore dell’Atletico Maida meritevole di una menzione così come Filardo del Capo Vaticano, centrocampista con il vizio del gol e al quinto posto fra i migliori di giornate.

Nella Top Ten dei più bravi del nono turno troviamo quindi Criaco dell’Ardore, Giovinazzo del Melicucco, Saadaoui del Bivongi Pazzano e Mauro della Pro Pellaro. La classifica generale della Top Ten verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).