Una doppietta a Roccella per avvicinare la Palmese alla vetta. Due reti per confermare il proprio momento di brillantezza. Un rendimento sempre elevato, allora, per Lorenzo Infusino, centravanti della Palmese, leader della classifica di rendimento della 17ª giornata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A lui vanno quindi i 10 punti del migliore di giornata, che poi vanno a sommarsi ai precedenti, per andare a formare la classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). È la quinta volta che il nome di Infusino compare nella classifica dei migliori e allora è lecito attendersi altri exploit per il centravanti della Palmese, il quale tenta così la scalata nelle zone che contano della graduatoria relativa al rendimento. Intanto il team neroverde anche grazie a Infusino avvicina la vetta della classifica.

Sul podio della 17ª giornata ci sono quindi Mercuri dell’Atletico Maida, autore di un altro gol decisivo, e di Saadaoui, giovane estroso calciatore del Bivongi Pazzano, ancora una volta determinante ai fini del risultato. Entrambi sono spesso e volentieri fra i migliori in campo. Fra le new entry spunta Mercatante, autore di una tripletta con il Capo Vaticano, mentre nella Palmese che avvicina il primo posto, c’è anche la conferma rappresentata dal centrocampista Sapone, al quale vanno sei punti. C’è quindi il difensore Maviglia dell’Ardore, altro elemento puntualmente presente nella graduatoria dei più bravi e quindi dal rendimento costante. Ritorna Baroni del Capo Vaticano e poi ecco nella Top Ten Obinna del Melito, Morabito dell’Ardore, Mangiola del San Giorgio.