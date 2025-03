Il tecnico bianconero dopo la vittoria per 1-0 in terra amaranto, nell’anticipo del 27esimo turno: «Adesso bisogna fare l'ultimo sforzo»

La Pro Pellaro esce vittoriosa dall'anticipo in casa della Bovalinese, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Promozione B. Non era solo un consueto anticipo, anche perché la posta in palio era altissima vista la classifica di entrambe e l'obiettivo comune. Un vero e proprio spareggio play off che ha probabilmente estromesso la compagine amaranto e (quasi) accolto quella bianconera. La formazione di Verbaro dunque si impone per 0-1 con un gol di Morabito proprio nei minuti finali e che proietta il club a quota 46 punti.

I play off a un passo

Inutile dire che i bianconeri si sono assicurati una grossa fetta per entrare tra e prime cinque e lo sa bene anche mister Giuseppe Verbaro, intervistato ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Penso che la vittoria sia stata meritata e interpretata correttamente dai ragazzi, i quali erano comunque consapevoli che questa era l'ultima chance per poter entrare nella griglia play off, poiché perdendo sarebbe stato davvero difficile. C'è ancora da lottare dal momento che mancano tre partite e domenica di fronte ci sarà una squadra ostica come il San Nicola-Chiaravalle, ma credo che ieri abbiamo incassato un buon 70% per poter disputare gli spareggi».



Qualche polemica nel post partita in virtù di alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato la Bovalinese in nove uomini, ma lo stesso Verbaro ha il suo pensiero: «Non perché l'abbiamo vinta, ma penso che noi abbiamo avuto sempre il pallino del gioco mentre loro giocavano a lanci lunghi, per questo penso che non abbiamo rubato nulla. Inoltre le espulsioni sono giuste».

Un altro piccolo sforzo dunque, per coronare un sogno inseguito per quasi tutto il campionato. Sarebbe inoltre la ciliegina sulla torta per festeggiare al meglio l'anno dei 105 anni di storia di questo club: «La società sta facendo dei grossi sacrifici, inoltre il presidente ha portato ulteriore solidarietà e serenità. Ora serve l'ultimo sforzo».