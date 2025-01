La Pro Pellaro è la vera sorpresa del corrente campionato di Promozione B, arrivato alla sua diciottesima giornata. Il club bianconero è attualmente quarto in classifica a quota 29 punti, a un solo punto dal terzo posto. Insomma, da quelle parti si continua ad accarezzare il sogno play off, che sarebbe il culmine di organizzazione e pianificazione. Un attuale quarto posto, inoltre, che ha un valore doppio se si pensa che la squadra di mister Verbaro non ha ancora una sede propria, costretta a essere ospite in casa propria poiché le partite casalinghe vengono giocate al Valanidi.

La nota del club

A tal proposito è in cantiere il progetto per il nuovo stadio che rappresenterebbe un importante passo in avanti per la società, dal momento che consentirebbe di proseguire il progetto intrapreso. In questo senso la stesa società chiede certezze e risposte in merito all'iter legato al nuovo impianto sportivo Attilio Iaria, e lo esprime attraverso una nota ufficiale: «La società, ringraziando l'Amministrazione Comunale per l'impegno dimostrato fin dai primissimi momenti, sottolinea ancora una volta l'importanza di avere una struttura come punto di riferimento così da poter concretamente mettere in atto i programmi per un futuro solido e ricco di soddisfazioni sia per lo storico club che per una tifoseria che merita di avere un proprio templio del calcio». Una società forte quella bianconera: «La Pro Pellaro, in questo campionato, ha potuto contare nel supporto di un gruppo forte di imprenditori reggini, pronti a investire concretamente sul calcio a Pellaro e iniziando un vero e proprio ciclo bianconero con i primi risultati che stanno già arrivando sul terreno di gioco e con una squadra ai massimi vertici della classifica del campionato di Promozione. Imprenditori e progetti che meritano di essere condivisi con una tifoseria sempre vicina alla squadra e con un'intera comunità che é quella di Pellaro».

Infine il rinnovato appello all'amministrazione comunale: «La Pro Pellaro mostra totale apertura nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nella speranza di un confronto che possa portare a delle risposte certe e ad una data reale e concreta sulla consegna dell'Attilio Iaria».