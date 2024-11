Sembra aver preso ritmo la Pro Pellaro e non ha nessuna intenzione di fermarsi. l club bianconero, infatti, mette a referto la sua quarta vittoria consecutiva e peraltro nelle ultime due gare non ha subito gol, e gli avversari erano di tutto rispetto come Deliese e Gioiosa Ionica. Dunque 1-0 di misura ai danni del Gioiosa Ionica, sicuramente una delle squadre più in forma del torneo come testimonia l'attuale secondo posto. Dopo una prima frazione equilibrata, quantomeno sul punteggio e terminata a reti bianche, è alla mezz'ora della ripresa che arriva il gol vittoria firmato da Roland che raccoglie un cross di Sapone e, in mischia, mette la zampata giusta.

Le parole di Verbaro

Intervistato ai nostri microfoni, è il tecnico della Pro Pellaro, Giuseppe Verbaro, a fare un'analisi della partita: «Innanzitutto abbiamo affrontato una grande squadra, quadrata e ben messa in campo, però noi abbiamo fatto una grande prestazione rispondendo palla su palla e con diverse occasioni, Da parte loro, invece, nessun tiro in porta se non qualche calcio piazzato e qualche occasione nel finale. Eravamo comunque consapevoli di giocare contro una squadra forte e in settimana abbiamo preparato la partita a dovere». Come detto, una Pro Pellaro che ha preso ritmo e corre veloce: «Nelle ultime 6 partite - continua Verbaro - abbiamo fatto 5 vittorie e perso solo contro la Virtus Rosarno che ci può stare, dal momento che è la candidata al salto di categoria. All'inizio abbiamo avuto difficoltà perché siamo una squadra nuova e, a differenza dello scorso anno, ci sono quindici giocatori nuovi ma ora si stanno inquadrando e stanno incominciando a capire il meccanismo. a squadra è composta da giocatori importanti e abbiamo una panchina lunga. Quanto ai playoff, per noi è un piacere però come ho detto ai ragazzi dobbiamo stare con i piedi per terra e avere umiltà, perché se ci sentiamo fenomeni i risultati non arriveranno».