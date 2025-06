Inizia ufficialmente un nuovo capito in casa Pro Pellaro in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione B. Un'annata intensa quella affrontata dal club bianconero e con un play off sfumato solo all'ultima giornata, ma proprio per questo la società vuole ripartire dalla consapevolezza di poter essere nuovamente protagonista. Il mercato e la programmazione sono già partite con gli annunci del nuovo tecnico Giuseppe Aquilino e del nuovo direttore generale Enzo Verduci.

I propositi della dirigenza

In vista della prossima stagione, con tutte le ambizioni che ne possono seguire, ne ha parlato il dirigente Consolato Namia ai microfoni ufficiali del club: «Quello presentato dal nostro Presidente Nunzio Praticò nello scorso mese di novembre è un programma di cinque anni, iniziato durante la passata stagione e che ha visto la nuova dirigenza orientata a potenziare il buon lavoro che era stato svolto fino a quel momento per poi porre nuovi obiettivi. Adesso possiamo sicuramente affermare di volerci presentare ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni che saranno sostenute anche dal probabile ingresso di importanti imprenditori. Dal punto di vista tecnico è stata già ufficializzata una svolta rappresentata dall'arrivo di mister Aquilino e del direttore generale Verduci a cui è affidata la costruzione di una rosa competitiva, con la collaborazione del direttore sportivo Casciano.

Questioni stadio e settore giovanile

Tra le questioni da risolvere, inoltre, c'è quella dello stadio Attilio Iaria: «I pellaresi hanno sempre risposto presente nonostante le difficoltà logistiche degli ultimi anni dimostrando, se ce ne fosse stato ancora bisogno, attaccamento e fede calcistica verso i colori bianconeri. È chiaro che ritrovare la propria casa darebbe un ulteriore impulso alla tifoseria ma, come noto, tutto dipende dall'amministrazione comunale di Reggio Calabria da cui siamo in attesa di imminenti novità».

Namia, infine, non trascura il settore giovanile su cui il club punta parecchio: «Il settore giovanile della Pro Pellaro non lo scopro certo io. Si è investito tanto e lavorato bene al punto da confermarci la prima squadra del campionato in termini di minutaggio dei nostri giovani in prima squadra, senza dimenticare la vittoria del campionato Under 17».