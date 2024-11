Tocca a Gonzalo De Jesus Dure Jara, difensore paraguaiano, classe 1999, festeggiare il primato di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per la seconda settimana di fila in vetta alla classifica dei migliori troviamo un calciatore dell’Ardore, non più capolista, ma sempre in gioco per la promozione finale e anche questa volta in grado di dimostrare il proprio valore in occasione del big match con il Capo Vaticano. Un confronto sostanzialmente corretto fra due ottime squadre. Dure Jara conquista così i 10 punti che spettano al migliore di giornata. Viene premiato non solo per il gol (il terzo stagionale, fra l’altro), ma soprattutto per la costanza di rendimento: finora non ha saltato un solo minuto.

Alle spalle del difensore dell’Ardore ecco Gonzalez del Roccella: la squadra jonica non è più la cenerentola del campionato. Se ne stanno accorgendo tutti e lui continua a segnare gol pesanti. A completare il podio Antonio La Torre: si fa trovare pronto al momento giusto per colpire, ma allo stesso tempo si fa apprezzare per una prova dedita al sacrificio. Zona D lo premia ancora ed è giusto così, perché viaggia sempre a livelli elevati, pur evidenziando che altri suoi compagni di squadra avrebbero meritato una nomination e difatti in quinta posizione ecco Salvatore Piccolo, portiere “totem” del torneo, autore di belle parate e nuovamente incisivo fra i pali, proprio come Angelo Cotroneo, altro estremo difensore esperto, che si toglie lo sfizio di parare un rigore. Un evergreen dal rendimento sempre elevato. E sotto questo aspetto non poteva mancare Salvatore Iozzi: la difesa lo aiuta, i meccanismi difensivi della squadra di Stranges funzionano, però se in 11 gare su 19 l’Atletico Maida non ha subito reti, ci saranno ovviamente anche i meriti del portiere catanzarese.

La Top Ten della 19ª giornata del girone B di Promozione è completata da Videla del Bianco, Torres dell’Atletico Maida, Lottar della Pro Pellaro e Rugnetta della Virtus Rosarno. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).