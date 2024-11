Quarto risultato utile consecutivo (escludendo la sconfitta a tavolino con la Virtus Rosarno) e secondo successo consecutivo in trasferta per lo Stilomonasterace che, nel decimo turno del campionato di Promozione, si è imposta per 1-3 sul difficile campo del Bianco. Una vittoria senz'altro meritata per i ragazzi di mister Giuseppe Papaleo e per quanto fatto vedere. A passare in vantaggio è proprio lo Stilomonasterace all'altezza del quarto d'ora con Suraci mentre il raddoppio è opera di Belluzzi alla mezz'ora inoltrata. La squadra monasteracese però è in giornata e si vede e, prima dell'intervallo, c'è anche il tempo del tris a cura di Zarich. Nella ripresa il Bianco accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da Simigliani ma il divario non si colmerà. Stilomonasterace al secondo posto in classifica, in concomitanza con i Gioiosa Ionica a quota 19, e a meno due dalla vetta.

Le parole di mister Papaleo

Intervistato ai nostri microfoni, il tecnico Giuseppe Papaleo ha analizzato la partita: «Una vittoria grandiosa e devo dire grazie ai miei ragazzi perché hanno fatto, soprattutto, un primo tempo fantastico. Tre gol su azioni manovrate, e potevamo fare anche il quarto, che raramente si vedono in queste categorie e, peraltro, in un campo difficile come quello di Bianco. I miei ragazzi comunque erano in giornata e per questo devo solo fare i complimenti a loro, al presidente e a tutta la società. Nella ripresa forse ci siamo cullati un po' e loro hanno trovato la rete su calcio di rigore, ma anche noi potevamo trovare altri gol. C'è però da migliorare la gestione della partita ma, in ogni caso, i ragazzi mi stanno seguendo e di questo sono contento». Insomma, la vetta è a due passi e lo Stilomonasterace deve provarci, rinforzandosi magari nell'imminente mercato invernale: «Qualcosa faremo - commenta Papaleo - opereremo sul reparto difensivo e qualcosina a centrocampo. In più saremo vigili sul settore Under». Presto novità anche per quel che riguarda la squalifica di Coluccio.