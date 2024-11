Terza giornata e terzo leader diverso nel girone B di Promozione. Nella classifica di rendimento del torneo, redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il migliore nel terzo turno è Angelo Fiorino, centravanti della Palmese. A lui vanno i dieci punti che spettano al leader di giornata, grazie alla prova superlativa offerta contro il Melito, con una tripletta decisiva. Alle sue spalle c’è Bernardi della Vigor Lamezia, calciatore esperto e faro della squadra biancoverde. A chiudere il podio il portiere Crupi, determinante fra i pali, punto di forza del Comprensorio Archi nella gara pareggiata a Roccella.

Clasadonte della Cinquefrondese e Werneck del San Giorgio sono quindi stati fra i migliori del terzo turno e meritevoli di far parte della Top Ten, davanti a Sapone della Palmese. Buon avvio di stagione per Antonio La Torre del Capo Vaticano, non a caso fra i più continui nello scorso torneo di Promozione, assieme a D’Agostino del Comprensorio Archi. Nota di merito, infine, per Grande dell’Atletico Maida e Maviglia dell’Ardore: due difensori, due muri.