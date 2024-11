Due volte in quattro giornate. Decisamente un ottimo avvio di stagione per Giovanni D’Agostino, fantasista e leader del Comprensorio Archi, tre volte a segno nella recente giornata di campionato. Una nuova prestazione da incorniciare per il capitano della formazione reggina, partito veramente forte. A lui vanno pertanto i 10 punti previsti per il primo in classifica nella Top Ten del 4° turno del girone B di Promozione. Una graduatoria redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In questa graduatoria dei migliori, Giovanni D’Agostino precede Infusino della Palmese e Bellia dello Sporting Catanzaro Lido, altri due protagonisti in questa fase iniziale dei campionati, non a caso fra i migliori anche nella scorsa stagione.

Ai piedi del podio troviamo Bernardi della Vigor Lamezia, che si conferma, e Luciano dell’Ardore, due calciatori esperti e di valore. A seguire ecco Corrao della Deliese, Folino dello Sporting Catanzaro Lido, Archinà della Cinquefrondese, Corso del Melito e Calabrese del Bivongi Pazzano.

Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione girone A dopo i primi quattro turni di campionato.