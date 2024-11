Si fa sempre più interessante la corsa al vertice nella classifica generale della Top Ten del girone B di Promozione. Con i dieci punti conquistati Domenico Stillitano, oltre ad essere il migliore di giornata, è anche diventato il leader della graduatoria generale.

Il difensore della Gioiese è così al comando della Top Ten, per come è emerso nella trasmissione Zona D, il format dedicato al calcio dilettantistico calabrese, in onda ogni martedì su Lac TV (rivedi la puntata su LaC Play). Al suo fianco troviamo Gianni Galletta del Brancaleone con 44 punti e alle loro spalle spunta Giglio dello Sporting Cz Lido a quota 42. In ascesa le quotazioni di Bellia (quinto con 38 punti) e Filardo.

La classifica della 20esima giornata

Nella Top Ten relativa alla 20esima giornata, fra i migliori Filardo, Bellia, Carbone e Antonio La Torre. A punti sono andati anche Giglio, Strati, Gianni Galletta, Ascosta e Fava.