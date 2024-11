Continua a sognare l’Ardore, matricola terribile del girone B di Promozione, in vetta alla classifica assieme alla Vigor, al San Giorgio e allo Sporting Cz Lido. Il campionato è veramente avvincente e ogni settimana diventa sempre più complicato eleggere il migliore di giornata, perché sono davvero tanti i protagonisti che si stanno mettendo in mostra. La scelta di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese è ricaduta su Francesco Maviglia, capitano e leader di una formazione, quella dell’Ardore, che da matricola sta allungando il periodo felice, avendo vinto cinque gare su sei.

Nel cuore della difesa Francesco Maviglia dirige il reparto alla grande, oltre a dispensare consigli utili per i compagni. A lui vanno, pertanto, i 10 punti che spettano al migliore di giornata.

Sul podio del sesto turno troviamo l’attaccante Vara del San Giorgio: già 6 le reti all’attivo e la sua nuova doppietta è servita per stendere il Roccella. A seguire ecco Bruzzese della Cinquefrondese, formazione che può dare fastidio a tanti. Il mancino di casa continua a regalare buone prestazioni. Solo applausi, ancora tanti, per Alessandro Bernardi della Vigor Lamezia: altra prova da applausi e doppietta utile per ribaltare l’Atletico Maida. È casuale, o forse no, il fatto che abbiano segnato entrambi, ma Folino e Giglio dello Sporting Catanzaro raramente steccano. Anche in questo avvio di stagione il difensore e l’attaccante stanno trascinando la squadra.

Nella sesta giornata sono quindi andati a punti D’Agostino dell’Archi, per quella che è l’ennesima presenza nella Top Ten, Valensise e Aguì del Melicucco, assieme a Artuso della Palmese. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo i primi sei turni di campionato.