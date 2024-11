Il vincitore della 19esima giornata è il difensore Angiò del Brancaleone, ma l’attaccante della Gioiese con il secondo posto sale in vetta. Bene anche Bellia e Stillitano

Nella giornata numero 19 del campionato di Promozione B, spicca la doppietta del difensore-goleador Pasquale Angiò, che si prende così la copertina della settimana. È lui, infatti, il miglior calciatore e quindi il leader della Top Ten, per come è emerso nella trasmissione Zona D, il format dedicato al calcio dilettantistico calabrese, in onda ogni martedì su Lac TV (rivedi la puntata).

In questa speciale classifica Angiò ha preceduto Spanò della Gioiese e Mesiti della Vallata del Torbido. A punti anche Stillitano, Bellia, Valensise, Fatty, Mirarchi e Pantano.

La classifica della 19esima giornata

La classifica generale

Nella graduatoria generale, grazie ai 9 punti conquistati nella 19esima giornata, Nico Spanò, attaccante della Gioiese, agguanta Giovanni Galletta del Brancaleone in vetta alla classifica. Entrambi sono a quota 41 punti e precedono il tandem formato da Giglio dello Sporting Catanzaro Lido e da Tripodi del Capo Vaticano, che si trovano a quota 37, davanti a Stillitano della Gioiese a 34 e Bellia dello Sporting Catanzaro Lido a 30. A completare la Top Ten ecco Baroni, Rubertà, Gambi e Laurendi.