L’ultima Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese si conclude nel segno dell’Argentina. È da qui che è giunto, la scorsa estate, il centravanti del Melicucco, Matias Barolo, in grado di sorprendere tutti a suon di reti e di brillanti prestazioni. La frequenza con la quale va a segno non sfugge alla nostra classifica di rendimento e allora è proprio Barolo il leader della graduatoria dei più bravi per quanto riguarda la quindicesima giornata. Alle sue spalle un premio alla costanza di rendimento va al difensore Gonzalo Dure dell’Ardore: la sua solidità, oltre all’efficacia in fase difensiva, è rappresentata anche dal fatto di non aver saltato un solo minuto nel girone di andata. Quindi c’è la nuova presenza di Francesco Panuccio, esperto estremo difensore della Saint Michel, il quale alle soglie delle 40 primavere si conferma abile e affidabile fra i pali.

Nella Top Ten della 15ª giornata in rapida sequenza compaiono tre volti noti, perché Filardo del Capo Vaticano, centrocampista con il vizio del gol, Romeo del San Nicola da Crissa, esperto e incisivo difensore, e Salvatore Iozzi, portiere superlativo di questo Atletico Maida da applausi, sono spesso e volentieri presenti nella classifica dei più bravi, a conferma di un rendimento sempre elevato. Completano quindi la classifica dei migliori della quindicesima giornata: Camps del Capo Vaticano, Antonelli della Deliese, Candito del Melito e Mazza del San Nicola da Crissa.