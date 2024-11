Arriva un’altra menzione per Alessandro Filardo, l’ennesima da un paio di stagioni a questa parte. Il centrocampista del Capo Vaticano è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 8 di campionato. Un gol decisivo nel recente turno di campionato, ma anche la solita prestazione di sostanza, che ne fa uno dei calciatori più continui e dal rendimento elevato dell’intero girone B di Promozione. Il podio della giornata numero 8 è quindi completato da Gligora dell’Ardore, in grado di firmare gol pesanti e di farsi trovare sempre pronto sotto porta, e dal difensore esperto del San Nicola da Crissa, abile anche in fase offensiva, Antonio Romeo, l’intramontabile, il quale continua a regalare emozioni e a regalarsi la presenza nella Top Ten dei migliori.

Per quanto riguarda il turno che si è giocato mercoledì, nella graduatoria dei più bravi troviamo il campione in carica D’Agostino del Gallico Catona e il centravanti Corrao della Deliese, elementi puntualmente in grado di fare la differenza. A seguire ecco il solito Passafaro, sempre determinante per le sorti del Caraffa, e Iozzi dell’Atletico Maida, il quale contribuisce a far sì che la squadra di Stranges alzi ancora il muro. Infine una menzione doverosa per l’ottimo campionato che sta svolgendo Antonelli a Capo Vaticano e per la costanza di Vita del Bianco. A chiudere una citazione anche per Battista della Deliese, squadra tornata ermetica.

La classifica generale

C’è sempre Nello Gambi al primo posto. Il difensore della Deliese guarda tutti dall’alto da qualche giornata a questa parte. Per Nello Gambi il primato della generale è alla quota di 30 punti, appena tre lunghezze di vantaggio su un altro difensore, a dimostrazione ulteriore che chiunque può concorrere per la prima posizione. Dietro Gambi, infatti, ecco Antonio Romeo, difensore centrale del San Nicola da Crissa. Completa il podio della Top Ten generale del girone B di Promozione il centravanti Jaiteh della Saint Michel con 23 punti.

In quarta posizione spinge D’Agostino del Gallico Catona, che di punti ne ha 23. Seguono in fila indiana Iozzi dell’Atletico Maida con 19 punti, Cotroneo del Bianco con 18, Piccolo del Capo Vaticano con 17 e il suo compagno di squadra Filardo con 16. Quindi ecco Corrao della Deliese con 15 e a chiudere la Top Ten c’è Macrì del Capo Vaticano con 14.